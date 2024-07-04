Владимир Путин положительно отнёсся к вопросу о легитимации "Талибана"*

Президент Владимир Путин ответил на вопрос о возможности признания легитимности власти талибов и отказа от признания их экстремистской организацией в целом положительно. Хотя напрямую он не объявил о пересмотре их статуса, но де-факто подтвердил необходимость сотрудничества с ними как с реальной властью в Афганистане, контролирующей ситуацию в стране.
"Талибы, движение "Талибан"* взяло на себя определённые обязательства, и в целом есть вопросы, которые требуют постоянного внимания и внутри страны, и международного сообщества. Но в целом мы должны исходить из того, что движение "Талибан"* контролирует власть в стране. В этом смысле талибы, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом...
И мы должны поддерживать отношения с Афганистаном, с реальными политическими структурами, которые контролируют эту власть в стране. Мы будем это делать. Я не вижу, почему мы должны сейчас как-то от этого отворачиваться.
А что и в какие сроки произойдёт — это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация".
Таким образом, намечается возможность политического признания режима талибов в Афганистане. В целом, к ним уже не имеется вопросов, ранее осложнявших отношения к ним, например, о нарушении прав этнических меньшинств и бессудных расправ.
Талибан* пока является экстремистской организацией.
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