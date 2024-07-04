Владимир Путин положительно отнёсся к вопросу о легитимации "Талибана"*

Президент Владимир Путин ответил на вопрос о возможности признания легитимности власти талибов и отказа от признания их экстремистской организацией в целом положительно. Хотя напрямую он не объявил о пересмотре их статуса, но де-факто подтвердил необходимость сотрудничества с ними как с реальной властью в Афганистане, контролирующей ситуацию в стране.

"Талибы, движение "Талибан"* взяло на себя определённые обязательства, и в целом есть вопросы, которые требуют постоянного внимания и внутри страны, и международного сообщества. Но в целом мы должны исходить из того, что движение "Талибан"* контролирует власть в стране. В этом смысле талибы, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом...

И мы должны поддерживать отношения с Афганистаном, с реальными политическими структурами, которые контролируют эту власть в стране. Мы будем это делать. Я не вижу, почему мы должны сейчас как-то от этого отворачиваться.

А что и в какие сроки произойдёт — это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация".