Знания о территории Эстонии могут сильно расшириться: проводится картографирование морского дна

В Эстонии обнаружены затонувшие корабли в ходе картографирования морского дна

1:30 Your browser does not support the audio element. Мир

Транспортное управление Эстонии активно занимается картографированием морского дна в акватории, принадлежащей стране, сообщает EADaily.

Фото: unsplash.com by Pierre Bouillot, PDM

На данный момент нанесено на карту около трех четвертей этой территории, но работы продолжаются и, по прогнозам, займут еще много лет. Для проведения исследований используются четыре специализированных корабля, оснащенные различным оборудованием, необходимым для работы на различных глубинах.

В 2023 году в ходе этих исследований были обнаружены семь новых затонувших кораблей. Самая глубокая точка Балтийского моря, находящаяся у побережья Швеции, достигает 459 метров, тогда как в эстонской части самая большая глубина составляет около 230 метров. Поэтому для исследования таких глубин требуется использование различных технологий и методов.

Руководитель гидрографического отдела Департамента транспорта Пеэтер Вялинг пояснил, что морские карты создаются на основе данных этих исследований. Без данных карты не могут быть точными, поэтому обследование морского дна является необходимым. За годы своей работы геодезические корабли ведомства обнаружили и точно измерили около 700 затонувших кораблей, что существенно пополнило знания о подводной топографии региона и истории мореплавания в этом районе.