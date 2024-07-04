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"Взял и отпустил": Эрдоган одним поступком подмочил свою репутацию посредника по Украине

Политолог Марков: Эрдоган нанёс удар по своему имиджу переговорщика

2:56
Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может быть посредником в переговорах по конфликту на Украине, так как противоборствующими сторонами на самом деле являются Россия и США, а не Россия и Украина, рассказал NewsInfo.Ru директор Института политических исследований Сергей Марков.

Политолог Марков: Эрдоган нанёс удар по своему имиджу переговорщика
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган не сможет быть посредником на переговорах по украинскому конфликту. Представитель Кремля добавил, что эта тема обсуждалась в среду на встрече глав России и Турции в ходе саммита ШОС в Астане.

"Думаю, это связано с тем, что нет конфликта между Россией и Украиной, есть конфликт между Россией и США. И это все прекрасно понимают. Кстати, последний опрос в Украине показал о том, что половина жителей Украины выступают за то, чтобы переговоры о мире состоялись между Россией и США без участия Украины. То есть украинцы прекрасно понимаю, что режим марионеточный, и США, как империалистический доминирующий гегемон, должны решить за украинцев. Посредником между Россией и США Турция вряд ли сможет быть", — пояснил Марков.

Есть и другая причина, по которой Москва не хочет, чтобы Эрдоган был посредником на переговорах, отметил политолог. Он напомнил, что турецкий лидер, вопреки договорённостям с Россией, освободил пленённых боевиков неонацистского батальона "Азов"*, хотя они должны были оставаться на территории Турции до конца конфликта. Марков подчеркнул, что командиры батальона являются военными преступниками и террористами.

"Но Эрдоган почему-то взял и отпустил их, тем самым нанеся сильнейший удар по своему имиджу такого переговорщика", — сказал политолог, добавив, что сам Эрдоган хотел бы сохранить свою роль посредника в урегулировании конфликта.

По словам эксперта, политические отношения Анкары и Москвы можно в целом назвать позитивными, но противоречивыми. Так, у Турции и России есть несколько общих интересов: в том, чтобы "обманывать американцев и европейцев", помогая России обходить западные санкции, а также в урегулировании ситуации на Южном Кавказе, перечислил Марков.

При этом Турция остаётся членом НАТО и подчиняется США. Кроме того, Эрдоган и Путин поддерживают противоборствующие силы в Сирии, напомнил политолог. 

 "Но при этом Путина и Эрдогана связывают уважительные отношения. Россия и Турция идеально с точки зрения дипломатии решают вопросы. Именно дипломатия должна решать спорные вопросы. Вот они и решают их друг с другом идеально", — подытожил собеседник NewsInfo.Ru.

* Признан террористическим и запрещён в России.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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