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Орден Иуды. Зеленский сдаст территории страны и станет "спасителем" Украины

Зеленский сдаст территории и станет "великим победителем"

1:03
Мир

Администрация бывшего президента Украины пытается руководить страной и готовится к переговорам с РФ со сдачей территорий.

Зеленский сдаст территории и станет "великим победителем"
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, CC0

В связи с этим пропаганда Незалежной постепенно будет выпячивать мнение большинства, которое готово на всё, заявил работающий на Порошенко политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Люди, которые недобровольно попали на войну, в откровенных разговорах говорят: всё, что угодно, только чтобы это закончилось. Думаешь, те люди, которых за руки-ноги заносят в бусики, хотят до границ 1991 года воевать? Завтра всё ТВ и все тг-каналы, которые контролируются офисом президента, будут понемногу убеждать население, что это оно хочет мира", — отметил аналитик.

Он подчеркнул, что будут выворачивать всё так, что Владимир Зеленский ещё и спасителем государства окажется. Якобы он спасает страну, поскольку она просто не тянет. А между тем люди готовы в Тисе топиться, лишь бы не идти в ВСУ.

Орден Иуды. Зеленский сдаст территории страны и станет "спасителем" Украины
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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