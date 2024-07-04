В Киеве сомневаются, что переживут эту зиму. А весной Россия намерена окончательно добить Украину

В Киеве заявили, что Россия "прихлопнет" Украину следующей весной

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

РФ собирается продолжать боевые действий минимум до весны следующего года.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України, CC BY-SA 2.0

Об этом заявил украинский политолог Андрей Ермолаев.

По его словам, Кремль не настроен торговаться, у него есть замысел довести СВО как минимум до весны.

"Зачем это надо, думаю, объяснять не надо — уже летом 2024 они почувствовали, чем оборачивается этот главный фронт. И инфраструктурный фронт в тылу. Так вот, русские будут продолжать наращивать силы на инфраструктурном фронте. Они считают, что там успех", — в эфире отметил аналитик.

План Москвы рассчитан на последствия внутри Незалежной: социальные, экономические, психологические, подытожил Ермолаев.