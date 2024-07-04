Дональд Трамп полагает, что Байден вне игры, а победить Камалу Харрис будет легко

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По мнению Дональда Трампа, Джо Байден может сойти с дистанции предвыборной гонки, и тогда кандидатом от демократов станет Камала Харрис.

Это предположение было опубликовано изданием Daily Beast в видео с высказываниями Трампа. В этом видео бывший президент нелестно отзывается о нынешнем главе государства, но при этом говорит, что Харрис в качестве его оппонента была бы для него предпочтительнее. Он не знал, что его записывают на камеру и потому не стеснялся в выражениях.

"Я пнул эту старую, сломанную кучу дерьма. Он выходит из гонки. Я вывел его. А это значит, мы имеем дело с Камалой. Я думаю, она будет лучше. Она такая плохая, такая жалкая",

Буквально несколькими днями ранее он утверждал обратное, говоря, что Байден останется кандидатом в президенты. Возможно, он получил некую инсайдерскую информацию о готовящейся замене Байдена.