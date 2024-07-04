Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно снять аккумулятор с современного автомобиля: советы автоэлектрика
МОК опровергает слухи об отмене Летних Олимпийских игр 2024 в Париже
Владимир Путин: "ШОС является одним из центров многополярного мира"
Почему важно использовать солнцезащитную косметику каждый день
Neuropharmacology: алкогольно-энергетические коктейли ухудшают память
Shaman сообщил о блокировке своего канала на Youtube
Юлия Ковальчук организовала праздник в день рождения годовалой дочки
Диетолог Редина: оливки и орехи - идеальные закуски для похудения
Психология Тони Старка: психологи назвали основные комплексы Железного человека

Дональд Трамп полагает, что Байден вне игры, а победить Камалу Харрис будет легко

1:00
Мир

По мнению Дональда Трампа, Джо Байден может сойти с дистанции предвыборной гонки, и тогда кандидатом от демократов станет Камала Харрис.

Это предположение было опубликовано изданием Daily Beast в видео с высказываниями Трампа. В этом видео бывший президент нелестно отзывается о нынешнем главе государства, но при этом говорит, что Харрис в качестве его оппонента была бы для него предпочтительнее. Он не знал, что его записывают на камеру и потому не стеснялся в выражениях. 

"Я пнул эту старую, сломанную кучу дерьма. Он выходит из гонки. Я вывел его. А это значит, мы имеем дело с Камалой. Я думаю, она будет лучше. Она такая плохая, такая жалкая",

Буквально несколькими днями ранее он утверждал обратное, говоря, что Байден останется кандидатом в президенты. Возможно, он получил некую инсайдерскую информацию о готовящейся замене Байдена. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Капустная белянка: как защитить урожай от прожорливых гусениц
Капустной белянке — бой: в июле опудрите кусты этим порошком — о вредителе забудете
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
Спасите ваши томаты от июльской жары: 2 необходимых действия для растений в теплице
Запад расписался в бессилии по нефтегазовым санкциям против РФ Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Перец это обожает: в июле проведите подкормки и формирование кустов
Супруга Курбана Омарова записала видеообращение из родильного отделения
В июле для моркови — обязательно: эти меры по уходу влияют на рост крупных корнеплодов
В июле для моркови — обязательно: эти меры по уходу влияют на рост крупных корнеплодов
Последние материалы
Психология Тони Старка: психологи назвали основные комплексы Железного человека
Опровергнута популярная теория вымирания мамонтов
Японские геймеры требуют отменить Assassin's Creed Shadows из-за искажения истории
Жители Дальнего Востока выбирают моторные масла Toyota, IDEMITSU и SHELL
Вторая подкормка свёклы в июле: фокус на корнеплод!
Туристы рассказали о пляжах Севастополя в условиях обстрелов
Катар планирует увеличить инвестиции в российскую экономику
Кинологи назвали 3 стереотипа про собак
Бьюти-арсенал для домашнего ухода: экономим на визитах к косметологу
Германия вызвала посла Турции из-за националистического жеста турецкого футболиста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников