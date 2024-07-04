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Белоруссия стала полноправным членом ШОС

На саммите в Астане Белоруссия стала новым членом ШОС

1:32
Мир

В Астане стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе мероприятия были подписаны документы о принятии в состав организации Республики Беларусь. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

На саммите в Астане Белоруссия стала новым членом ШОС
Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/57716/photos is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС принято", — объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Затем Токаев поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Ваша страна за короткий период выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества", — добавил Токаев.

3 и 4 июля в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдёт встреча на высшем уровне. Встреча будет посвящена теме «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».

Ожидается, что в ходе саммита участники подпишут пакет из 24 совместных документов. Также будет принята итоговая декларация и заявление, подтверждающее приверженность членов объединения принципам добрососедства и единства.

В настоящее время в ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Индия, Пакистан и Иран. После присоединения к организации Белоруссии приём новых членов в ближайшее время не планируется.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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