Американский журналист Такер Карлсон объявил о том, что он договорился о проведении интервью с "президентом" Украины Владимиром Зеленским.
Время проведения интервью пока не сообщается. Карлсон ранее намеревался взять интервью не только у Владимира Путина, но и у Зеленского, чтобы выслушать обе стороны конфликта. Однако в отличие от многочисленных интервью комплиментарного характера в этом разговоре Зеленскому придётся услышать и про репрессии людей на Донбассе и про иные вещи, о которых обычно на Западе не говорят. Так что "кровавому комику" придётся изрядно потрудиться, чтобы не рассказать правду.
Однако в связи с тем, что вероятность победы Трампа очень высока, у Зеленского не остаётся иного выбора, чем пытаться подстроиться под новых хозяев.
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