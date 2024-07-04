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Зеленский всё же согласился дать интервью Такеру Карлсону

0:52
Мир

Американский журналист Такер Карлсон объявил о том, что он договорился о проведении интервью с "президентом" Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский всё же согласился дать интервью Такеру Карлсону
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

Время проведения интервью пока не сообщается. Карлсон ранее намеревался взять интервью не только у Владимира Путина, но и у Зеленского, чтобы выслушать обе стороны конфликта. Однако в отличие от многочисленных интервью комплиментарного характера в этом разговоре Зеленскому придётся услышать и про репрессии людей на Донбассе и про иные вещи, о которых обычно на Западе не говорят. Так что "кровавому комику" придётся изрядно потрудиться, чтобы не рассказать правду.

Однако в связи с тем, что вероятность победы Трампа очень высока, у Зеленского не остаётся иного выбора, чем пытаться подстроиться под новых хозяев. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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