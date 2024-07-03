В честь Тейлор Свифт переименуют город в Германии

Сексапильная американка Тейлор Свифт сводит с ума немецких бюргеров

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Как сообщает издание Spiegel, немецкий город Гельзенкирхен посетит молодая и привлекательная певичка из США Тейлор Свифт, и в честь неё город будет временно переименован.

Фото: commons.wikimedia.org by Flickr, CC BY-SA 2.0

Несколько недель назад одна из местных школьниц создала петицию с предложением переименовать город в Свифткирхен на время пребывания Тейлор Свифт. Идея понравилась мэру города, и он её поддержал. В центре города и в популярных местах установят таблички и указатели с новым названием.

Концерт пройдёт в рамках Eras Tour, с которым певица ранее приезжала в Эдинбург, где её поклонники танцевали так рьяно, что под ними сотрясалась земля.

В США певица Тейлор Свифт является "звездой №1", и в свои 34 года может по праву считаться американской "примадонной".