Дональд Трамп надеется, что Байден сможет составить ему конкуренцию на выборах

Кандидатуру Джо Байдена на выборах поддерживает сам Дональд Трамп

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Washington Post сообщает, что Дональд Трамп надеется, что Джо Байден не откажется от участия в выборах.

Фото: YouTube by CNN

Бывший президент и его команда верят в свою победу, несмотря на обвинения, выдвинутые против него. Тем не менее, в штабе Трампа готовятся к разным сценариям и опасаются, что победить другого кандидата от Демократической партии им будет сложнее.

Впрочем, сам Трамп уверен в своей победе, и опросы показывают его превосходство над всеми остальными претендентами от демократов.

Впрочем, Дональд Трамп и Джо Байден недолюбливают друг друга и публично обвиняют друг друга во лжи и коррупции.