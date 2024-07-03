Больной президент США окончательно пал в глазах избирателей: назван преемник Джо Байдена

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Эксперт назвал возможного преемника Джо Байдена

1:12
Мир

Источники газеты The Wall Street Journal утверждают, что вице-президент США Камала Харрис может заменить Джо Байдена в предвыборной гонке, если тот решит отказаться от борьбы за второй срок.

Эксперт назвал возможного преемника Джо Байдена
Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard", PDM

После проигрыша в теледебатах рейтинги Байдена падают, вызывая обсуждения о возможных альтернативах для предстоящих выборов против Дональда Трампа. Однако политолог Андрей Кошкин считает маловероятным, что Харрис сможет успешно участвовать в гонке.

Он отмечает, что несмотря на слухи о возможном отказе Байдена от второго срока, его семья наоборот поддерживает его участие. Кошкин также предполагает, что республиканцы видят в Харрис слабого кандидата, который не сможет собрать необходимое количество голосов. Единственным шансом для Харрис стать президентом, по его мнению, является победа Байдена, после чего он может уйти в отставку, передав полномочия Харрис, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В то же время, Кошкин указывает на рассмотрение кандидатуры Мишель Обамы, что могло бы привести к возвращению команды Барака в Белый дом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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