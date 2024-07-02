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Названа реальная причина визита Орбана на Украину: премьер Венгрии может стать посредником между Киевом и Москвой

Политолог назвал действительную причину визита Виктора Орбана на Украину

0:59
Мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассматривает возможность активного посредничества между Киевом и Москвой с целью мирного урегулирования конфликта на Украине. Этот шаг может значительно усилить международный статус Венгрии.

Политолог назвал действительную причину визита Виктора Орбана на Украину
Фото: flickr.com by European People's Party, CC BY 2.0

Политолог Андрей Суздальцев утверждает, что Орбан может использовать свои дипломатические связи и доступ к российским лидерам для проведения переговоров, путешествуя между столицами трёх стран: Будапештом, Москвой и Киевом, сообщает URA.RU.

Суздальцев также указывает, что решение украинского конфликта стало приоритетной задачей для Венгрии в свете их председательства в Совете ЕС на следующие полгода. По мнению политолога, текущие дипломатические усилия Орбана вполне могут быть направлены на достижение этой цели.

Напомним, 2 июля Орбан посетил Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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