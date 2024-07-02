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Эксперт спрогнозировал судьбу Макрона после выборов в парламент

Аналитик Поликар: "После выборов Макрон ничего не сможет решать"

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Мир

По словам эксперта Алена Поликара, роль Эммануэля Макрона в качестве премьер-министра от оппозиции будет скорее символической. Он не сможет самостоятельно принимать большинство важных решений. Об этом Ален Поликар рассказал РИА Новости.

"Для человека с характером Макрона крайне тяжело принять, что его власть полностью ограничена и ему больше ничего не остаётся делать, кроме символических вещей"

Поликар считает, что при «правительстве сожительства» в стране будет парламентская система правления. Макрон сможет высказывать свою точку зрения, но не сможет принимать окончательные решения.

Например, в вопросе отправки войск на Украину президент будет обязан учитывать мнение парламента, несмотря на то, что он остаётся главнокомандующим.

Таким образом, Макрон лишится фактической власти, хотя ничто не угрожает ему смещением с поста. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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