Узбекистан открывает двери для западных поп-звёзд

Власти Узбекистана заинтересовались "свифтономикой" и планируют приглашать мировых звёзд на гастроли.
Этот термин появился после концертов Тейлор Свифт, благодаря которым города, где она выступала, смогли получить значительный доход в свой бюджет.
Агентство стратегических реформ Узбекистана считает этот опыт интересным и предлагает приглашать звёзд, готовить концертные площадки и организовывать чартерные рейсы. Одним из ближайших масштабных выступлений в Ташкенте станет концерт Джареда Лето в октябре.
Сексапильная блондинка Тейлор Свифт играет уже не только заметную культурно-развлекательную, но и экономико-политическую роль в США, где от её поддержки даже зависит некоторая часть рейтинга кандидатов в президенты. Ранее она поддерживала Джо Байдена, но в нынешней кампании пока сохраняет нейтралитет.
Для Узбекистана с его патриархальным укладом подобная политика культурной открытости является невиданным новшеством даже по сравнению с временами СССР.
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