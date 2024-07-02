Узбекистан открывает двери для западных поп-звёзд

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Власти Узбекистана заинтересовались "свифтономикой" и планируют приглашать мировых звёзд на гастроли.

Фото: commons.wikimedia.org by Flickr, CC BY-SA 2.0

Этот термин появился после концертов Тейлор Свифт, благодаря которым города, где она выступала, смогли получить значительный доход в свой бюджет.

Агентство стратегических реформ Узбекистана считает этот опыт интересным и предлагает приглашать звёзд, готовить концертные площадки и организовывать чартерные рейсы. Одним из ближайших масштабных выступлений в Ташкенте станет концерт Джареда Лето в октябре.

Сексапильная блондинка Тейлор Свифт играет уже не только заметную культурно-развлекательную, но и экономико-политическую роль в США, где от её поддержки даже зависит некоторая часть рейтинга кандидатов в президенты. Ранее она поддерживала Джо Байдена, но в нынешней кампании пока сохраняет нейтралитет.

Для Узбекистана с его патриархальным укладом подобная политика культурной открытости является невиданным новшеством даже по сравнению с временами СССР.