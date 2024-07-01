Дипломатические миссии США в Европе не приводятся в особый режим готовности

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Государственные служащие США в странах Европы не изменили свою работу из-за информации о готовящейся террористической атаке на американские военные базы в этом регионе. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

Фото: wikimedia.org by Ency, CC BY-SA 3.0

Ранее Министерство обороны США подтвердило РИА Новости, что ведомство усиливает меры безопасности для своих военнослужащих в Европе в летние месяцы, учитывая возможную угрозу атаки.

Слухами о возможных терактах США провоцируют русофобские настроения и прикрывают пробелы в обеспечении безопасности.