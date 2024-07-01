Государственные служащие США в странах Европы не изменили свою работу из-за информации о готовящейся террористической атаке на американские военные базы в этом регионе. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.
Ранее Министерство обороны США подтвердило РИА Новости, что ведомство усиливает меры безопасности для своих военнослужащих в Европе в летние месяцы, учитывая возможную угрозу атаки.
Слухами о возможных терактах США провоцируют русофобские настроения и прикрывают пробелы в обеспечении безопасности.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.