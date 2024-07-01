Джо Байдена решено оставить в качестве кандидата в президенты

По информации Bloomberg, Национальный комитет Демократической партии США планирует рассмотреть возможность официального выдвижения Джо Байдена в качестве кандидата на президентских выборах уже в июле.
Это может произойти 21 числа. Демократы стремятся положить конец внутренним дискуссиям о замене Байдена после неудачных дебатов.
Таким образом, слухи о смещении Байдена не подтвердились. В то же время его замена не смогла бы помочь повысить шансы кандидата от демократов на победу в связи с отсутствием приемлемых альтернатив.
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