Издание The Economist сообщает о вероятном скором дефолте Украины.
Издание пишет, что вряд ли удастся достичь нового соглашения с кредиторами об обслуживании долга до 1 августа, когда заканчивается действие текущего договора.
"Если Украина объявит дефолт, это будет отражать тревожное отсутствие веры среди частных инвесторов в обязательства Запада. В долгосрочной перспективе это может означать катастрофу для восстановления страны".
В июне Киев предложил кредиторам снизить стоимость украинских долгов на 60%. Однако кредиторы согласились только на 22%. Даже если бы предложение Украины было принято, это позволило бы стране «лишь сводить концы с концами». К концу года соотношение долга к ВВП достигнет 94%.
Если сделка не будет заключена, у Украины останется два варианта: снова договориться о продлении срока погашения долга или объявить дефолт. Держатели облигаций также сомневаются, что восстановление Украины в долгосрочной перспективе принесёт им прибыль и позволит вернуть долги, если сейчас их списать.
Впрочем, издание заметно искажает размеры реальной зависимости Украины и мировых финансовых институтов от глобальной политической элиты. Объявить Украину банкротом, или вынудить киевский режим объявить о дефолте самостоятельно невозможно без согласия глобальных элит Запада, особенно правящих кругов США. Признание дефолта на Украине означает возможное прекращение финансовой помощи Украине, что для нынешних западных деятелей неприемлемо.
Де-факто Украина является банкротом ещё с конца 2010-ых годов, когда Киев отказался погашать российский кредит на 3 млрд.$.
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