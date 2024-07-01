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Экономисты Запада предрекают Украине вероятный дефолт уже через месяц

Economist: Украине угрожает скорый дефолт

1:52
Мир

Издание The Economist сообщает о вероятном скором дефолте Украины.

Economist: Украине угрожает скорый дефолт
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

Издание пишет, что вряд ли удастся достичь нового соглашения с кредиторами об обслуживании долга до 1 августа, когда заканчивается действие текущего договора.

"Если Украина объявит дефолт, это будет отражать тревожное отсутствие веры среди частных инвесторов в обязательства Запада. В долгосрочной перспективе это может означать катастрофу для восстановления страны".

В июне Киев предложил кредиторам снизить стоимость украинских долгов на 60%. Однако кредиторы согласились только на 22%. Даже если бы предложение Украины было принято, это позволило бы стране «лишь сводить концы с концами». К концу года соотношение долга к ВВП достигнет 94%.

Если сделка не будет заключена, у Украины останется два варианта: снова договориться о продлении срока погашения долга или объявить дефолт. Держатели облигаций также сомневаются, что восстановление Украины в долгосрочной перспективе принесёт им прибыль и позволит вернуть долги, если сейчас их списать.

Впрочем, издание заметно искажает размеры реальной зависимости Украины и мировых финансовых институтов от глобальной политической элиты. Объявить Украину банкротом, или вынудить киевский режим объявить о дефолте самостоятельно невозможно без согласия глобальных элит Запада, особенно правящих кругов США. Признание дефолта на Украине означает возможное прекращение финансовой помощи Украине, что для нынешних западных деятелей неприемлемо.

Де-факто Украина является банкротом ещё с конца 2010-ых годов, когда Киев отказался погашать российский кредит на 3 млрд.$.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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