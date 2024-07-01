"Вот вся игра": эксперт пояснил, зачем Украина провоцирует Белоруссию на военный конфликт

Сивков: Киев провоцирует Белоруссию, надеясь втянуть в конфликт НАТО

Киев устраивает провокации у границ Белоруссии, чтобы вызвать ответ Минска и заставить страны Запада воевать на стороне Украины, рассказал NewsInfo.Ru военный политолог, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

"Втянув в конфликт Белоруссию, Украина получает шанс, что Европа вместе с США впрягутся в войну за Украину. Вот на что рассчитывает украинский режим. Поэтому он начинает устраивать провокацию вокруг Белоруссии. При этом они, естественно, доказывают, что это не они провокацию устраивают, а якобы это военная активность Белоруссии. Вот вся игра", — пояснил эксперт.

Сивков отметил, что таким же образом Украина действует в отношении России, нанося удары по её территории: надеется, что Кремль ответит на действия Запада, и НАТО придётся ввязаться в конфликт напрямую.

По словам политолога, у Киева нет возможностей для ведения военных действий на двух фронтах.

"Она (Украина) вообще ничего не может себе позволить, даже военные действия с Россией. Если бы Россия по-нормальному воевала, то уже давным-давно Украины бы не было. Она делает ставку только на Запад", — подчеркнул эксперт.

Армия Белоруссии имеет достаточную боеспособность, добавил Сивков.