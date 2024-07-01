Первый тур выборов во французский парламент прошёл неудачно для Макрона

По результатам первого тура парламентских выборов во Франции даже пятая часть мандатов ещё не распределена. Однако тенденция показала неизбежный триумф "правых", высокие рейтинги социалистов и слабость партии Эммануэля Макрона.
По последним данным, "Национальное объединение" получило 39 мест в парламенте, "Новый народный фронт" — 32, а коалиция Макрона — только два. Всего в парламенте 577 мест.
Остальным кандидатам, не набравшим 50% голосов, предстоит второй тур, который пройдёт 7 июля. Многие французские политические деятели уже призвали выступить против партии Марин Ле Пен и Жордана Барделла единым фронтом.
Лидер блока социалистов Жан-Люк Меланшон и лидер пропрезидентской власти Габриэль Атталь уже достигли соглашения о непротиводействии в ходе второго тура, для чего и тем и другим пришлось отозвать нескольких своих кандидатов, а главе правительства, Атталю, объявить мораторий на некоторые реформы.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.