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Политолог Марков: заговорщики на Украине обсуждали свои планы на мове

Мир

Политолог Сергей Марков отмечает интересную деталь, просочившуюся в СМИ: мнимые заговорщики, схваченные сегодня на Украине, обсуждали свои планы на мове. 

Политолог Марков: заговорщики на Украине обсуждали свои планы на мове
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, CC BY 4.0

Однако на Украине все нормальные люди говорят на украинском языке только на официальных мероприятиях. В повседневной жизни они используют русский язык. Поэтому он предполагает три варианта:

1. Заговорщики — это уникальные националисты, которые говорят на украинском языке даже между собой. Но это не совсем типично для украинских националистов, которые обычно говорят на русском.

2. Также Марков считает возможным, что это какие-то западные националисты, связанные с Порошенко. 

3. Вероятнее всего, это провокация властей, которые придумали украинский язык переговоров, потому что нельзя открыто признать, что реальный язык в Украине — русский.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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