Такер Карлсон полагает, что Обама не верит в возможность переизбрания Байдена

Такер Карлсон: Обама не верит в победу Джо Байдена на президентских выборах

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Журналист Такер Карлсон, ссылаясь на свои источники, заявил, что, по мнению президента США Барака Обамы, Джо Байден не сможет одержать победу на президентских выборах.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

"В частном порядке Обама говорит людям, что Байден не может победить, поэтому он выступает за проведение открытого съезда".

В то же время по другим источникам "ближний круг" Байдена полагает, что смещение действующего президента из гонки не имеет смысла, ибо в демократической партии нет ни одной персоны, имеющей шансы состязаться с Трампом.

Дискуссия относительно второго срока Байдена развернулась после неудачных дебатов, в ходе которых президент хотя и не отметился особыми промахами, но выглядел вяло и неубедительно.