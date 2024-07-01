Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Банкир Беляев предрёк обвальное падение спроса на жильё в новостройках до 50%
Три совета, которые помогут пересесть в бизнес-класс бесплатно
Эффективное средство для удаления смолы с авто – майонез
Поиск грибов-биодеструкторов назван одной из задач АПУ-2024
Кинологи развеяли популярный миф о собаках
Сивков: Киев провоцирует Белоруссию, надеясь втянуть в конфликт НАТО
Baza: Концерт Канье Уэста в Москве назначили на 6 сентября
Фаина Раневская остроумно успокоила женщин, которых обвиняют в меркантильности
Пикантный острый соус с манго и хабанеро: как приготовить
Такер Карлсон полагает, что Обама не верит в возможность переизбрания Байдена

Такер Карлсон: Обама не верит в победу Джо Байдена на президентских выборах

0:48
Мир

Журналист Такер Карлсон, ссылаясь на свои источники, заявил, что, по мнению президента США Барака Обамы, Джо Байден не сможет одержать победу на президентских выборах.

Такер Карлсон: Обама не верит в победу Джо Байдена на президентских выборах
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

"В частном порядке Обама говорит людям, что Байден не может победить, поэтому он выступает за проведение открытого съезда".

В то же время по другим источникам "ближний круг" Байдена полагает, что смещение действующего президента из гонки не имеет смысла, ибо в демократической партии нет ни одной персоны, имеющей шансы состязаться с Трампом. 

Дискуссия относительно второго срока Байдена развернулась после неудачных дебатов, в ходе которых президент хотя и не отметился особыми промахами, но выглядел вяло и неубедительно. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Татьяна Брухунова показала белозубого сына Вагана
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля поливаю по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства
Киев представил новый мирный план: сохранить государство, выход к морю и столицу Любовь Степушова Манипулирование цифрами погибших — элемент информационной войны Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Последние материалы
ХМАО в рейтинге регионов РФ по экономическому потенциалу остался в лидерах
2 вида напитков, которые не стоит пить в жару
МВД фиксирует рост числа преступлений со стороны мигрантов
В Польше считают, что Россия развивается быстрее Запада
В Чёрном море Турция и её союзники по НАТО ищут украинские мины
"Все против Национального объединения": новый этап борьбы за власть во Франции
Около 84 млн кв. м жилья куплено с помощью льготной ипотеки, подсчитал "Дом.РФ"
Киев представил новый мирный план: сохранить государство, выход к морю и столицу
Манипулирование цифрами погибших — элемент информационной войны
Политолог Марков: заговорщики на Украине обсуждали свои планы на мове
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников