Раскрыты секреты сотрудничества между Конго и Россией: президент Республики встретился с Владимиром Путиным

Стали известны подробности сотрудничества между Россией и Конго

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Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Россию с рабочим визитом с 25 по 29 июня, в рамках которого встретился с президентом Владимиром Путиным.

Фото: kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0

Обсуждение прошло в дружественной атмосфере, подчеркнуто важное значение двусторонних отношений как на государственном, так и на личном уровне. Россия и Конго намерены углублять сотрудничество в экономической и оборонной сферах.

Центральной темой переговоров стала энергетика, важная для развития Конго — страны, богатой нефтью и газом. Были обсуждены перспективы участия российских компаний, включая "Лукойл", в нефтяных проектах. Россия высоко оценила поддержку Конго в международных вопросах, включая участие в ОПЕК+. Обе стороны подчеркнули важность долгосрочного партнерства и планируют углублять сотрудничество в различных секторах, сообщают Известия.

Значительное внимание было уделено историческим связям и совместным инициативам, направленным на укрепление суверенитета и развитие региона.