"И долги их на детях их и на детях детей их": МВФ не пощадит Украину

МВФ завершил четвертый пересмотр программы финпомощи Украине и одобрил выделение Киеву нового транша в размере $2,2 млрд. С учетом последнего пакета общий объем выделенных Украине кредитных средств МВФ достигнет $7,6 млрд.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, CC BY 4.0

МВФ не рассматривает сценарий возможной реструктуризации долга Украины перед организацией, заявил РИА Новости глава миссии МВФ на Украине. Таким образом, при текущей экономической динамике Украина никогда не сможет выплатить долги. Однако и банкротство Украины Запад допустить не может.