Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты стройности: как изменить привычки для успешного похудения
Почему ёж не самый желанный гость на участке?
Автоэксперт Титов дал рекомендации по покупке подержанной машины
Некоторые бабочки перелетают через океан
Lancet: специалисты выявили главный фактор риска деменции
Как подготовить ребёнка к появлению щенка
Врач объяснила, почему людям с анемией плохо на борту самолета
ВСУ совершили новые террористические атаки на Белгород
Почему стоит обязательно пересаживать нарциссы?

"И долги их на детях их и на детях детей их": МВФ не пощадит Украину

Мир

МВФ завершил четвертый пересмотр программы финпомощи Украине и одобрил выделение Киеву нового транша в размере $2,2 млрд.  С учетом последнего пакета общий объем выделенных Украине кредитных средств МВФ достигнет $7,6 млрд.

"И долги их на детях их и на детях детей их": МВФ не пощадит Украину
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, CC BY 4.0

МВФ не рассматривает сценарий возможной реструктуризации долга Украины перед организацией, заявил РИА Новости глава миссии МВФ на Украине. Таким образом, при текущей экономической динамике Украина никогда не сможет выплатить долги. Однако и банкротство Украины Запад допустить не может. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
В конце июня обязательно подкормите томаты этим: простое аптечное средство увеличит урожайность

В конце июня помидорам требуется йод. Он способствует активному цветению и формированию плодов. 

Подкормка томатов йодом улучшит урожайность
5 признаков того, что ваша кошка вас обожает
"Я Люблю Тебя" по-кошачьи: 5 признаков того, что кошка к вам привязана
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
Полностью НАТО из акватории Чёрного моря мы не выдавим, но потесним Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
У вас на участке крапива? Стало известно, что это значит для вашей почвы
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно
Последние материалы
Секреты стройности: как изменить привычки для успешного похудения
Почему ёж не самый желанный гость на участке?
Автоэксперт Титов дал рекомендации по покупке подержанной машины
Некоторые бабочки перелетают через океан
Lancet: специалисты выявили главный фактор риска деменции
Как подготовить ребёнка к появлению щенка
Врач объяснила, почему людям с анемией плохо на борту самолета
ВСУ совершили новые террористические атаки на Белгород
Почему стоит обязательно пересаживать нарциссы?
Тарпищев сообщил, что допущенная к ОИ-2024 Калинская не выступит на Олимпиаде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников