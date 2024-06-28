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Дональд Трамп полагает, что Джо Байден останется в президентской гонке

0:42
Мир

Дональд Трамп, бывший президент США, считает, что Джо Байден всё же будет выдвинут кандидатом в президенты от Демократической партии на партийном съезде, который состоится в августе.

"Да, думаю, что он будет их кандидатом" — сказал он в интервью Fox News.

При этом бывший президент заявил, что любой другой кандидат от демократов также не смог бы произвести более сильное впечатление на дебатах. "Никто не смог бы выступить лучше. У них просто нет более достойных кандидатов", — предположил Трамп.

Ранее об отсутствии планов по принуждению Байдена к отказу от участия в президентской гонке заявляли в демократической партии. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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