Дональд Трамп полагает, что Джо Байден останется в президентской гонке

Дональд Трамп, бывший президент США, считает, что Джо Байден всё же будет выдвинут кандидатом в президенты от Демократической партии на партийном съезде, который состоится в августе.
"Да, думаю, что он будет их кандидатом" — сказал он в интервью Fox News.
При этом бывший президент заявил, что любой другой кандидат от демократов также не смог бы произвести более сильное впечатление на дебатах. "Никто не смог бы выступить лучше. У них просто нет более достойных кандидатов", — предположил Трамп.
Ранее об отсутствии планов по принуждению Байдена к отказу от участия в президентской гонке заявляли в демократической партии.
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