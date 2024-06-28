Демократическая партия не намерпна форсировать отречение Байдена

Спустя несколько часов после неудачного выступления Джо Байдена на президентских дебатах эмоциональное напряжение снизилось, рационализм сьал брать верх, и демократы пересмотрели планы по смещению президента из гонки.
Высокопоставленные члены Демократической партии США не планируют оказывать давление на президента Джо Байдена, чтобы заставить его выйти из предвыборной гонки. Об этом в пятницу сообщает CNN со ссылкой на источники.
Сейчас демократы сосредоточены на подготовке к ноябрьским выборам в Конгресс. Они не намерены напрямую призывать Байдена снять свою кандидатуру.
По информации CNN, демократы планируют немного подождать и на более позднем этапе оценить перспективы Байдена.
В конце июня помидорам требуется йод. Он способствует активному цветению и формированию плодов.