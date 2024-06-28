Демократическая партия не намерпна форсировать отречение Байдена

Эмоции улеглись: демократы не настаивают на смещении Байдена

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Спустя несколько часов после неудачного выступления Джо Байдена на президентских дебатах эмоциональное напряжение снизилось, рационализм сьал брать верх, и демократы пересмотрели планы по смещению президента из гонки.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Высокопоставленные члены Демократической партии США не планируют оказывать давление на президента Джо Байдена, чтобы заставить его выйти из предвыборной гонки. Об этом в пятницу сообщает CNN со ссылкой на источники.

Сейчас демократы сосредоточены на подготовке к ноябрьским выборам в Конгресс. Они не намерены напрямую призывать Байдена снять свою кандидатуру.

По информации CNN, демократы планируют немного подождать и на более позднем этапе оценить перспективы Байдена.