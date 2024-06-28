Открытые женские писсуары без туалетной бумаги появились в ФРГ: европейцы раскритиковали новшество

В Германии появились открытые женские писсуары

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В Германии начали внедрять женские писсуары, предназначенные для уменьшения очередей в туалеты. Эта инициатива, следующая за тенденцией отмены традиционных гендерных разделений в общественных местах, вызвала значительный резонанс, сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by TheGiantVermin, CC BY-SA 2.0

Новые туалеты представляют собой открытые кабинки высотой всего 1,65 метра, в которых можно находиться не более 30 секунд. Основная цель данного новшества — ускорить процесс пользования туалетами и, таким образом, уменьшить время ожидания.

Однако отзывы пользователей этих кабинок оказались далеко не однозначными. Например, сотрудница Кильского университета Ульрике Цанг выразила серьёзные опасения по поводу отсутствия приватности в таких туалетах. Она отметила, что низкая высота кабинок и их открытость создают дискомфорт и нарушают чувство личного пространства.

Кроме того, многие обратили внимание на отсутствие туалетной бумаги в этих кабинках. Производители объяснили это заботой о природе и желанием снизить количество бумажных отходов.