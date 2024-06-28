"Никакой Трамп это не сделает": почему громкое обещание экс-президента США на дебатах — пустой звук

У Дональда Трампа нет чётко сформулированного плана по завершению конфликта на Украине, а его обещания — не более чем предвыборная риторика, рассказал NewsInfo. Ru политический советник, политтехнолог, политолог, глава коммуникационной компании "Маркком" Сергей Маркелов.
Напомним, что в рамках первых дебатов между основными кандидатами на пост президента США Трамп раскритиковал мирный план Владимира Путина и заявил, что сможет завершить военные действия до своей инаугурации. Трамп также выразил уверенность, что конфликт бы не возник, если бы Россия уважала действующего президента США Джо Байдена.
"Я думаю, что пока у него нет абсолютно точного представления, как он это будет делать. Пока это всё - предвыборная риторика. Сейчас весь мир, включая обоих кандидатов в президенты США, борется за то, кто возглавит этот процесс, кто будет "старшим братом", кто будет придумывать правила этого мира и т. д.", — пояснил Маркелов.
По словам эксперта, если Трампа спросить, как он планирует завершить конфликт, тот предложит лишь общие ответы: собрать стороны за стол переговоров в Вашингтоне, обеспечив при этом безопасность для Путина и Зеленского.
"Это стиль Трампа: всё обеспечу, всё смогу. Это будут банальности. Никакого уникального продукта у него пока нет. Ему сейчас он не нужен", — подчеркнул Маркелов.
Политолог пояснил, что предвыборная риторика Трампа направлена на создание у американских избирателей психологической установки, что только он (Трамп) знает, как решить проблему между Украиной (читай — Западом) и Россией.
На самом деле у Трампа нет никакой "дорожной карты" или "уникального плана", констатировал эксперт. Более того — этого плана и быть не может, учитывая жёсткие и на 90% противоположные позиции России и Украины, добавил он.
"Нельзя посадить за стол людей, которые на 90% не согласны друг с другом. Это невозможно, и никакой Трамп это не сделает. Но продавать это избирателем хорошо", — пояснил политолог.
Эксперт обратил внимание, что тема Украины была далеко не главной в дебатах. Судя по хронометражу, они были выстроены политтехнологами в порядке убывания важности тем, подчеркнул Маркелов.
"Американцев на 70% волнуют проблемы инфляции. На 60% — тема миграции, управление миграционными потоками. Американцев на 50% волнует тема абортов. Так и были построены дебаты. А Украина стоит во втором десятке тем. Это нам интересно, что они говорят. А им это неинтересно совсем", — заключил собеседник издания.
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