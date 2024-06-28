“Ты убиваешь нашу страну”: в США прошли дебаты Байдена и Трампа

В США состоялись дебаты Байдена и Трампа. О чём рассуждали политики?

2:10 Your browser does not support the audio element. Мир

В США состоялись дебаты президента США Джо Байдена и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа. Перед началом полуторачасовой беседы демократ и республиканец отказались пожать друг другу руки.

Ключевой темой дебатов стало обсуждение президента России Владимира Путина. В своих выступлениях фамилию российского лидера они произнесли по семь раз. При этом экс-президент США 16 раз упоминал РФ во время дебатов, Байден — ни разу.

И Трамп, и Байден в ходе своих выступлений практически сошлись в том, что Россия одержит верх в военном конфликте с Украиной. По мнению бывшего президента США, Вооружённые силы России способны занять всю территорию Незалежной. Нынешний глава Белого дома же уверен, что в случае взятия Киева Россией, начнётся третья мировая война, а Москва после Украины будет угрожать Минску.

Не обошлось без личных оскорблений в адрес друг друга. Так, Байден назвал бывшего президента сосунком и лузером. Оппонент отметил, что за подобное оскорбление стоило бы извиниться, однако Байден отказался. Трамп в свою очередь назвал президента США преступником.

За все время дебатов оба политика предпочитали не называть друг друга по имени. Лишь один раз Трамп обратился к Байдену со словами "Джо, ты убиваешь нашу страну".

Как свидетельствуют результаты опроса проводившего дебаты CNN, две трети зрителей считают, что экс-президент Дональд Трамп переиграл своего преемника и конкурента Джо Байдена. Победу Трампу присудили 67% респондентов, Байдену — 33%.

По данным NBC News, выступление Байдена стало коллективным самоубийством для всей Демократической партии. Неназванный эксперт по разработке президентских кампаний в беседе с телеканалом заявил, что 81-летний политик хрипел, бормотал и казался уставшим.