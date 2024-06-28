Послы Мали, Гвинеи и Чада посетили Новосибирск

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Центр народной дипломатии под руководством вице-спикера Законодательного собрания Новосибирской области Наталии Красовской принимает активное участие в налаживании отношений между Россией и африканскими государствами.

Фото: 4s-info.ru

Так, по приглашению Центра, сейчас в Новосибирске с рабочим визитом находятся послы Мали, Гвинеи и Чада. Они уже побывали в Новосибирском государственном университете и Академпарке. На встрече в вузе обсуждались возможности налаживания прямых контактов между учебными заведениями России и Африки. Как отметили участники встречи, перспективы развития таких взаимоотношений — серьезные.

Что касается Академпарка, как рассказала в своем телеграм-канале Наталия Красовская, его резиденты уже имеют опыт сотрудничества со странами Африки. Например, для Мали разработали технологию и создали оборудование для сушки фруктов. Есть перспективы и по дальнейшему научно-техническому сотрудничеству.

В целом можно отметить, что Центр народной дипломатии под руководством Наталии Красовской развивает свои связи постоянно: как со стороны Африки, так и со стороны России. Например, недавно были подписаны партнерские соглашения с НГУ и Новосибирским государственным аграрным университетом. Это особенно важно, поскольку у стран Африки, с которыми работает Центр, высок запрос как раз на подготовку специалистов в сфере сельского хозяйства, ведь обеспечение продовольственной безопасности — это для Африки вопрос первостепенной важности.

Также можно отметить, что сейчас готовится открытие Русского дома в древнем туарегском городе Агадесе, который находится на самой границе с пустыней Сахара и внесён в перечень объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

На данный момент Русский дом уже работает в Буркина-Фасо, а в ближайшее время появится также в Нигере и Мали. По договору с Россотрудничеством открытием этих учреждений занимается Центр народной дипломатии, созданный при поддержке Депутата Госдумы РФ от Новосибирской области Дмитрия Савельева.