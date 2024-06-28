Илон Маск считает дебаты провальными для Байдена

Американский новатор, бизнесмен и политик Илон Маск заявил, что интернет-мемы стали "победителем" в предвыборных дебатах между Трампом и Байденом в США. По его мнению, само мероприятие было "подготовкой к замене" действующего президента в качестве кандидата от Демократической партии.
После дебатов в социальных сетях начали активно распространяться изображения и комментарии, высмеивающие Байдена. В частности, его сравнивают с кораблём, с которого уже бегут крысы-демократы.
Демократы встревожены после выступления Байдена на дебатах с Трампом, как сообщает CNN со ссылкой на источники в партии.
Аналитики канала, который считается поддерживающим демократов, открыто говорят о том, что кандидатура Байдена от партии вызывает сомнения и что он не выглядит предпочтительнее Трампа.
В то же время американские СМИ пишут, что действующий президент пришёл на дебаты с симптомами простуды, что объясняет его хриплый голос, на который обратили внимание многие.
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