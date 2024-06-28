Реакция западной прессы на дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

"Байден не убедителен": западная пресса невольно признаёт слабость президента США

1:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом стали центральной темой в западной англоязычной прессе.

Ведущее нью-йоркское издание The New York Times констатировало Трамп неоднократно резко высказывался в адрес Байдена. Сам Байден отвечал туманно и сбивчиво, запинался и не мог закончить предложения.

А вот что подметили журналисты The Financial Times: пока Байден терял нить повествования, Трамп называл его худшим президентом в истории США. Хотя бывший президент не намного младше Байдена, он показал, что чувствует себя уверенно.

Экспертное издание Politico сообщило, что его источники сообщили, что поведение Байдена на дебатах было связано с простудой, но об этом не сообщили журналистам до того, как он начал пространно отвечать на вопросы.

Британская The Times сохраняла относительную объективность и ограничилась констатацией фактов. Дебаты предоставили обоим кандидатам возможность изложить свои предвыборные программы и обратиться к избирателям, которые ещё не определились. Основными темами были экономика, инфляция, иммиграция и аборты.

Издание The Guardian сделало акцент на освещении украинского дискурса в ходе дебатов. В то время как Байден говорил об угрозе распространения украинского конфликта на соседние страны НАТО, Трамп назвал Владимира Зеленского "величайшим продавцом в мире".

Издание The Telegraph: После дебатов в Демократической партии США появились призывы снять кандидатуру Байдена с президентской гонки и заменить его на Дина Филипса — бизнесмена и конгрессмена от Миннесоты.