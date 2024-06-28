Предвыборные дебаты в США окончились победой Трампа

Американские зрители признали однозначную победу Трампа на дебатах

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Опрос телеканала CNN показал, что две трети зрителей (67%) считают, что Дональд Трамп переиграл Джо Байдена в предвыборных дебатах. Опрос проводился путём рассылки СМС-сообщений и охватил 565 зарегистрированных избирателей, которые смотрели первый раунд дебатов.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Ранее, согласно версии CNN, в ходе предвыборных дебатов 2020 года всегда побеждал Байден.

Несмотря на то, что действующему президенту удалось не упасть, не заблудиться в студии и не сказать каламбур, зрители наглядно убедились, что нынешний президент выглядит откровенно слабее Трампа, его доводы неубедительны, а попытки провоцировать Трампа выглядели нелепо.