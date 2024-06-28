Дрожащий бессвязный голос. Демократы в панике после провала Джо Байдена на дебатах

В детском споре, кто был худшим в истории США, "по очкам победил" Трамп

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Сторонники нынешнего президента США Джо Байдена напуганы и разочарованы его выступлением на дебатах с Дональдом Трампом.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Об этом пишет телеканал CNN.

Хозяин Овального кабинета был бессвязен, "звучал ужасно" и вообще разговаривал дрожащим голосом.

Кто наблюдал за "беседой" оппонентов, за несколько минут мог понять, что всё плохо. Многие задаются вопросом: сможет ли теперь Байден продолжать президентскую гонку? Отмечается, что после первых слов "деда на перфокартах" в "вашингтонском обкоме" начался кошмар.

А вообще, в демотивирующем споре, кто был худшим в истории Штатов, "по очкам победил" Трамп.