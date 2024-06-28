Дебаты на уровне "сам дурак". Трамп и Байден полтора часа оскорбляли друг друга

В США прошли дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

1:25 Your browser does not support the audio element. Мир

В американской Атланте прошли дебаты кандидатов на пост президента США в предстоящих выборах этой осенью.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Как и ожидалось, Дональд Трамп и Джо Байден обвиняли друг друга во всех неудачах и провалах страны, выпячивая свои малейшие достижения.

Ключевые заявления оппонентов:

Байден обвинил предшественника в том, что Трамп оставил после себя хаос в экономике США,

Трамп обвинил Байдена, что Украина по его вине проигрывает и теряет катастрофически много солдат,

Байден назвал Трампа "неудачником и лохом",

Трамп пообещал прекратить украинский конфликт ещё до того, как вернётся в Белый дом,

Назвал бегство из Афганистана "самым позорным моментом в истории США",

Байден назвал Владимира Путина "военным преступником" и сказал, что после конфликта с Украиной Россия будет "будет угрожать Белоруссии",

Трамп считает, что если бы РФ уважала Байдена, то никакой СВО бы не было,

Байден заявил, что Трамп занимался сексом с порнозвездой, когда его супруга была беременна,

Трамп назвал Владимира Зеленского "торговцем", который всегда возвращается из США с миллиардами долларов,

Джо зачем-то сказал, что был когда-то "самым молодым сенатором", и продолжая отвечать на вопрос о возрасте, сказал, что постоянно сдает тесты на когнитивные способности.