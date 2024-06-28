Дебаты на уровне "сам дурак". Трамп и Байден полтора часа оскорбляли друг друга

В американской Атланте прошли дебаты кандидатов на пост президента США в предстоящих выборах этой осенью.
Как и ожидалось, Дональд Трамп и Джо Байден обвиняли друг друга во всех неудачах и провалах страны, выпячивая свои малейшие достижения.
Ключевые заявления оппонентов:
Байден обвинил предшественника в том, что Трамп оставил после себя хаос в экономике США,
Трамп обвинил Байдена, что Украина по его вине проигрывает и теряет катастрофически много солдат,
Байден назвал Трампа "неудачником и лохом",
Трамп пообещал прекратить украинский конфликт ещё до того, как вернётся в Белый дом,
Назвал бегство из Афганистана "самым позорным моментом в истории США",
Байден назвал Владимира Путина "военным преступником" и сказал, что после конфликта с Украиной Россия будет "будет угрожать Белоруссии",
Трамп считает, что если бы РФ уважала Байдена, то никакой СВО бы не было,
Байден заявил, что Трамп занимался сексом с порнозвездой, когда его супруга была беременна,
Трамп назвал Владимира Зеленского "торговцем", который всегда возвращается из США с миллиардами долларов,
Джо зачем-то сказал, что был когда-то "самым молодым сенатором", и продолжая отвечать на вопрос о возрасте, сказал, что постоянно сдает тесты на когнитивные способности.