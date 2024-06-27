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Украина на скамье подсудимых: Россия обвиняет в геноциде на Донбассе

Россия представит доказательства геноцида жителей Донбасса в Международном суде ООН

0:47
Мир

Россия намерена представить доказательства актов геноцида киевского режима против жителей Донбасса в Международном суде ООН. Посол МИД РФ Геннадий Кузьмин сообщил, что Украина, подавшая иск против России, теперь сама окажется на скамье подсудимых.

Россия представит доказательства геноцида жителей Донбасса в Международном суде ООН
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Политолог Евгения Войко, в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня", выразила сомнения в способности суда принять взвешенное решение, указав на ангажированность и зависимость институтов ООН.

По ее мнению, даже если геноцид будет признан, Украине грозит лишь имиджевый урон, а развитие конфликта будет зависеть от ситуации на местах. Россия ранее неоднократно представляла свои доказательства, но сталкивалась с вялой реакцией ООН.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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