Россия намерена представить доказательства актов геноцида киевского режима против жителей Донбасса в Международном суде ООН. Посол МИД РФ Геннадий Кузьмин сообщил, что Украина, подавшая иск против России, теперь сама окажется на скамье подсудимых.
Политолог Евгения Войко, в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня", выразила сомнения в способности суда принять взвешенное решение, указав на ангажированность и зависимость институтов ООН.
По ее мнению, даже если геноцид будет признан, Украине грозит лишь имиджевый урон, а развитие конфликта будет зависеть от ситуации на местах. Россия ранее неоднократно представляла свои доказательства, но сталкивалась с вялой реакцией ООН.
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