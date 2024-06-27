В министерстве обороны Боливии опровергли оправдания путчиста Суньиги

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Министр обороны Эдмундо Новильо заявил РИА Новости, что заявления о том, что президент Боливии Луис Арсе предпринял попытку государственного переворота, не соответствуют действительности.

"Этим заявлениям не хватает правдивости и честности... С госпереворотом не играют, это всегда на грани человеческой жизни"

Ранее генерал Сунига, который возглавил попытку переворота, поделился своей версией событий. Он рассказал, что 23 июня разговаривал с Арсе, и тот заявил о необходимости предпринять действия для повышения своей популярности.

В то же время некоторые признаки могут свидетельствовать о том, что путчисты действительно не имели агрессивных намерений в отношении президента Арсе. Например, при штурме президентского дворца не было предпринято попытки ликвидации законного президента, как это полагается делать при классическом вооружённом захвате власти. Также подозрительно выглядит то, что лидер путчистов лично встретился с президентом, по-видимому, не особенно опасаясь, что его немедленно пристрелят люди из президентской охраны.