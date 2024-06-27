В США состоятся решающие дебаты для Джо Байдена

Дебаты США: "Сонный Джо" против "Диктатора Трампа"

В ночь с четверга на пятницу, в 4 часа утра по московскому времени, в США пройдут первые предвыборные дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Дебаты будут проходить в Атланте и продлятся 90 минут. Участники будут говорить по очереди, без возможности перебивать друг друга. Эксперты считают, что основными темами обсуждения станут внутренние проблемы страны, в частности, экономика и миграция.

Чтобы подготовиться к этим дебатам, Джо Байден на неделю уединился в своей загородной резиденции. Организацией дебатов занимается телекомпания CNN, которая считается продемократической.

Из-за этого многие считают, что Дональду Трампу вряд ли дадут возможность обвинять своего оппонента во вмешательстве в выборы или мошенничестве в 2020 году. Также, вероятно, тему Хантера Байдена переведут в другое русло.

Считается, что политическая элита США намеренно организовала дебаты в столь ранний срок, за 19 недель до выборов, чтобы понять, способен ли Джо Байден после недельной подготовки и принятия стимулирующих препаратов справиться с элементарными обязанностями главы государства.

Вопреки ожиданиям многих российских журналистов, Байден может показаться вполне бодрым и даже агрессивным, как это было перед выступлением в конгрессе в 2023 году, но эта видимая активность может быть результатом психостимуляторов.

Следует напомнить, что президент России Владимир Путин отмечал, что ещё в 2021 году многие говорили о некомпетентности Байдена, но лично он при личном общении с ним явных признаков деменции не обнаружил. Впрочем, Путин напрямую не общался с Байденом уже более двух лет, так что деменция вполне могла серьёзно прогрессировать.