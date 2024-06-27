Сергей Лавров выразил поддержку властям Боливии в связи с военным путчем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим боливийским коллегой. В ходе беседы Лавров осудил попытку военного государственного переворота, о которой ранее сообщал МИД РФ.
В свою очередь, боливийский министр выразил «полную и непоколебимую поддержку» России правительству президента Луису Арсе.
Накануне в Боливии произошла попытка военного переворота, когда генерал Суньига, отставленный от должности главнокомандующего, инициировал попытку военного переворота, которая окончилась безрезультатно ввиду активного противодействия гражданского общества Боливии.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.