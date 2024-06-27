Сергей Лавров выразил поддержку властям Боливии в связи с военным путчем

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим боливийским коллегой. В ходе беседы Лавров осудил попытку военного государственного переворота, о которой ранее сообщал МИД РФ.

В свою очередь, боливийский министр выразил «полную и непоколебимую поддержку» России правительству президента Луису Арсе.

Накануне в Боливии произошла попытка военного переворота, когда генерал Суньига, отставленный от должности главнокомандующего, инициировал попытку военного переворота, которая окончилась безрезультатно ввиду активного противодействия гражданского общества Боливии.