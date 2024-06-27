В Китае разгорается очередной коррупционный скандал

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир

Как сообщает агентство Синьхуа, Ли Шанфу, бывший министр обороны КНР, был исключён из Коммунистической партии Китая за серьёзные нарушения дисциплины.

Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, PDM

По информации Синьхуа, Ли Шанфу подозревают во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. Его действия нанесли ущерб не только Компартии Китая, но и национальной обороне, военному строительству, а также репутации высокопоставленных чиновников.

Проблема коррупции в Китае решается достаточно радикальными методами, ни один из чиновников даже самого высокого ранга не является защищённым от расследования в случае коррупционной деятельности. В случае нанесения особо крупного ущерба виновников приговаривают к расстрелу.

Вместе с тем традиции коррупции в Китае столь древние и общепринятые, что проявления коррупционного характера слабо изживаются даже в коммунистическую эпоху.