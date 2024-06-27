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Лох не мамонт. Вашингтон хочет переложить всё финансирование киевского режима на Евросоюз

Западу нужен конфликт на Украине, но его силы небезграничны

1:14
Мир

Администрация президента Джо Байдена больше не планирует обращаться к конгрессу США с запросами на выделение для Киева крупных траншей помощи.

Западу нужен конфликт на Украине, но его силы небезграничны
Фото: flickr.com by U.S. Institute of Peace, CC BY 2.0

Об этом заявил помощник госсекретаря Соединённых Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Но вряд ли американцы закрывают "лавочку" для Украины, Вашингтон найдёт другие способы "кормить" Киев, заявил политолог, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Тимофей Бордачёв.

По его словам, Вашингтон хочет переложить всё финансирование киевского режима на Евросоюз.

"В значительной степени США уверены, что на европейцев в течение ближайшего года они смогут всё это передвинуть. С другой стороны, я думаю, что у них есть всяческие уловки, которые позволят им в течение этого времени, пока на европейцев всё не переложат, обходиться без специальных разрешений Конгресса", — в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказал эксперт.

Запад отнюдь не теряет интерес к конфликту на Украине, но силы у него небезграничны, подытожил Бордачёв.

ВС РФ уничтожили группу наёмников НАТО и укронацистов в Часов Яре
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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