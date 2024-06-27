"Должен доказать, что достоин": эксперт рассказал, какой будет политика Марка Рютте на посту генсека НАТО

Политолог Коновалов: Рютте на посту генсека НАТО будет усиливать экскалацию

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Назначенный на пост генерального секретаря НАТО Марк Рютте будет эскалировать ситуацию с Россией и усиливать поддержку Украины, рассказал NewsInfo.Ru политолог, военный эксперт Иван Коновалов.

Фото: flickr.com by Председательство Эстонии в ЕС2017EE is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"С одной стороны, Рютте ничем не отличается от Столтенберга. Но надо помнить, что Рютте — новый глава Североатлантического альянса. Соответственно, он будет проявлять большую активность. А в чем заключается эта активность? В усилении русофобских настроений, действий в поддержку нацистского Киева", — пояснил эксперт.

Коновалов отметил, что от нового генсека стоит ждать эскалации конфликта, так как Рютте должен доказать США, что он достоин своего поста и является ярым исполнителем воли Вашингтона. Ведь фактическим хозяином НАТО являются Соединённые Штаты, напомнил политолог.

"Да, Рютте отличается русофобскими настроениями. Но прежде всего логика развития событий обязывает его усиливать активность на своем новом посту", — подытожил собеседник NewsInfo.Ru.

26 июня Североатлантический альянс утвердил кандидатуру Марка Рютте на пост генерального секретаря альянса вместо Йенса Столтенберга. Голландец начнёт исполнять свои обязанности с октября 2024 года. До этого Рютте 14 лет возглавлял правительство Нидерландов. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что назначение Рютте свидетельствует об ужесточении политики Запада по отношению к России.