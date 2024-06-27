В Боливии произошла неудачная попытка госпереворота. Почему в стране хотели свергнуть власть?

В Боливии была предпринята неудачная попытка госпереворота. Какой итог операции?

1:44 Your browser does not support the audio element. Мир

В Боливии была предпринята неудачная попытка государственного переворота под руководством генерала Хуана Хосе Суньиги. Об этом сообщают местные СМИ.

На днях власти страны отправили Синьигу в отставку, но от отказался уйти с должности командующего армией Боливии, потребовав "восстановить демократию" и освободить политических заключенных. В среду, 27 июня, стало известно о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. Туда была стянута спецтехника.

Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Всё это время президент Луис Арсе находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое потребовало от военных покинуть площадь. Глава государства также призвал сторонников выйти на площадь "в поддержку демократии".

"Правительство и все его министры находятся в этом дворце, и мы полны решимости противостоять любой попытке государственного переворота, угрожающей нашей демократии… Нам нужно, чтобы народ Боливии организовался и мобилизовался в поддержку демократии. Мы не можем позволить, чтобы попытки переворота снова унесли жизни боливийцев", — заявил президент Боливии.

Солдаты выполнили приказ руководителя страны и покинули площадь. Генерал Сунига, возглавивший попытку переворота в Боливии, объяснил неудачу мятежа логистическими проблемами. Он и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.