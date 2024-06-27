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На Западе обсуждают провал военного путча в Боливии

Западные аналитики обсуждают провал путча в Боливии

1:14
Мир

Попытка переворота в Боливии стала главной темой мировых СМИ в четверг.

Западные аналитики обсуждают провал путча в Боливии
Фото: Sony Camera by Israel_soliz is licensed under GNU Free Documentation License, Version 1.2

По информации издания Time, восстание произошло после нескольких месяцев напряжённости, когда два политических лидера — действующий президент Луис Арсе и его бывший союзник и экс-президент Эво Моралес — боролись за контроль над правящей партией.

Financial Times сообщает, что в последние недели напряжённость в Боливии усиливалась, поскольку Арсе и Моралес столкнулись в "ожесточённом конфликте".

Guardian отмечает, что Арсе, по всей видимости, предотвратил попытку свержения своего правительства. В то время как разворачивалась эта драма, латиноамериканские лидеры всех политических взглядов выступили против попытки захвата власти.

New York Times пишет, что попытка вторжения во дворец длилась всего три часа. Спустя несколько часов стало ясно, что план генерала Суниги не нашёл значительной поддержки.

Таким образом, симпатии западной прессы явно были скорее на стороне путчистов, которых к действию, по мнению аналитиков, побудила социальная нестабильность, порождённая нынешним руководством. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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