Еврозона в ближайшее время не расширится

Еврокомиссия признала невозможным расширение еврозоны за счёт присоединения новых стран Евросоюза. Ни одна из стран не соответствует критериям.

Фото: pexels.com. by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication