Еврозона в ближайшее время не расширится

Еврокомиссия признала невозможным расширение еврозоны за счёт присоединения новых стран Евросоюза. Ни одна из стран не соответствует критериям.
Согласно отчёту Еврокомиссии, ни одна из стран-кандидатов на вступление в еврозону не соответствует в полной мере необходимым финансово-экономическим критериям.
Еврокомиссия оценила шесть стран: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию, Чехию и Швецию — на соответствие Маастрихтским критериям, которые являются обязательными для вступления в еврозону.
Маастрихтские критерии — это условия, необходимые для вступления страны в Европейский валютный союз (ЕВС) и перехода на единую европейскую валюту — евро. Критерии были разработаны в 1992 году на саммите Европейского союза в городе Маастрихт (Нидерланды).
Критерии включают в себя:
Эти критерии направлены на обеспечение стабильности и доверия к единой валюте.
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