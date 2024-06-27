Еврозона в ближайшее время не расширится

Страны Восточной Европы и даже Швецию признали непригодными к вхождению в еврозону

Еврокомиссия признала невозможным расширение еврозоны за счёт присоединения новых стран Евросоюза. Ни одна из стран не соответствует критериям.

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Согласно отчёту Еврокомиссии, ни одна из стран-кандидатов на вступление в еврозону не соответствует в полной мере необходимым финансово-экономическим критериям.

Еврокомиссия оценила шесть стран: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию, Чехию и Швецию — на соответствие Маастрихтским критериям, которые являются обязательными для вступления в еврозону.

Маастрихтские критерии — это условия, необходимые для вступления страны в Европейский валютный союз (ЕВС) и перехода на единую европейскую валюту — евро. Критерии были разработаны в 1992 году на саммите Европейского союза в городе Маастрихт (Нидерланды).

Критерии включают в себя:

стабильность цен: инфляция не должна превышать более чем на 1,5 % среднего значения трёх стран с наименьшим ростом цен; устойчивость финансового положения правительства: государственный долг не должен быть выше 60 % от ВВП, дефицит государственного бюджета — не более 3 % от ВВП; конвергенцию обменных курсов: в течение двух лет национальная валюта должна участвовать в механизме обменных курсов ЕВС без девальвации; долгосрочные процентные ставки: они не должны превышать более чем на два процентных пункта среднее значение соответствующих ставок в странах с самой низкой инфляцией; независимость национального центрального банка и его способность противостоять давлению других органов государственной власти.

Эти критерии направлены на обеспечение стабильности и доверия к единой валюте.