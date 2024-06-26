В Боливии возник военный путч

В Боливии произошёл переворот: генерал Сунига объявил о захвате власти и взял под контроль президентский дворец.
Как сообщают местные СМИ, боливийские военные, лояльные генералу Суниге, находятся на улицах. Они заняли площадь перед зданием правительства в Ла-Пасе.
Бывший президент Боливии Эво Моралес обратился к гражданам через социальные сети. Он призвал защищать демократию и заявил о готовящемся военном перевороте со стороны генерала Суниги.
Сам генерал Сунига сказал: "Мы вернём себе родину".
Военные перевороты являются неотъемлемой политической культуры Латинской Америки.
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