В Боливии возник военный путч

В Боливии военные учинили переворот: демократия в опасности

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В Боливии произошёл переворот: генерал Сунига объявил о захвате власти и взял под контроль президентский дворец.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence until 30 August 2017

Как сообщают местные СМИ, боливийские военные, лояльные генералу Суниге, находятся на улицах. Они заняли площадь перед зданием правительства в Ла-Пасе.

Бывший президент Боливии Эво Моралес обратился к гражданам через социальные сети. Он призвал защищать демократию и заявил о готовящемся военном перевороте со стороны генерала Суниги.

Сам генерал Сунига сказал: "Мы вернём себе родину".

Военные перевороты являются неотъемлемой политической культуры Латинской Америки.