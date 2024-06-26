Английский язык де-факто становится вторым государственным языком на Украине

Холопскую "мову" теснит "джентльменский" английский: новый закон на Украине

На Украине английский язык станет обязательным для государственных служащих.

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"Президент" Украины Владимир Зеленский подписал закон о статусе английского языка как языка международного общения. Согласно этому закону, кандидаты на определённые государственные должности должны владеть английским языком. Кроме того, за знание языка на уровне В2 и выше им будут выплачивать надбавку в размере 10% к окладу.

С 2026 года английский язык будет использоваться в детских садах, а также дублироваться на вокзалах и в аэропортах.

Таким образом, новый языковой закон ясно показывает, кто контролирует ситуацию на Украине и намерен упрочить своё доминирование на территории "страны 404".