На Украине английский язык станет обязательным для государственных служащих.
"Президент" Украины Владимир Зеленский подписал закон о статусе английского языка как языка международного общения. Согласно этому закону, кандидаты на определённые государственные должности должны владеть английским языком. Кроме того, за знание языка на уровне В2 и выше им будут выплачивать надбавку в размере 10% к окладу.
С 2026 года английский язык будет использоваться в детских садах, а также дублироваться на вокзалах и в аэропортах.
Таким образом, новый языковой закон ясно показывает, кто контролирует ситуацию на Украине и намерен упрочить своё доминирование на территории "страны 404".
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