Секретарь совбеза Армении обвинил Россию в аннексии Карабаха и передаче его Азербайджану

Жертва вируса русофобии: секретарь совбеза Армении договорился до явного бреда

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Армен Григорян, секретарь Совета безопасности Армении, заявил, что Россия передала Азербайджану Нагорный Карабах, который ранее был захвачен российскими войсками.

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"Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия захватила Нагорный Карабах. Без разрешения России войны бы не было", сказал он в беседе с журналистами

Секретарь Совета безопасности предложил отметить, что война произошла в период, когда Армения находилась в полной зависимости от России. По его мнению, из-за этой ситуации Ереван оказался втянутым в военный конфликт.

Пытаясь путём абсурдных обвинений, переложить всю ответственность за провал своей политики, руководители в Ереване пытаются избежать привлечения к общественности за свою предательскую политику. Именно они не сделали ничего из того, что можно было сделать по международному праву (признать независимость НКР, подписать с ней союзный договор или провести референдум о воссоединении), Армения фактически согласилась, а затем и на дипломатическом уровне признала Карабах частью территории Азербайджана, после чего Баку оставалось принудить сепаратистов к капитуляции.