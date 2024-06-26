Джулиан Ассанж полностью освобождён и летит в Австралию

Известный правозащитник и журналист Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, был освобождён из зала суда на острове Сайпан. Он заключил сделку с минюстом США, и дело о шпионаже в отношении него было официально прекращено. Ассанж признал свою вину по одному из пунктов обвинения. После суда журналист вылетел на родину в Австралию.
Всего за свои информационные инсайды, которые изрядно испортили репутацию армии США, Ассанж, не являющийся гражданином США, терпел преследования в течение 13 лет. Из них 7 лет он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, в то время как английская полиция караулила его у входа в здание. Его экстрадиции по надуманному сексуальному обвинению добивалась Швеция. И главным заказчиком выступали власти США, где правозащитнику грозила смертная казнь.
После смены власти в Эквадоре, английские полицейские были допущены в посольство, где Ассанж был схвачен и затем доставлен в тюрьму Белмарш. Тяжба по поводу экстрадиции в США затянулась на 5 лет. Британские власти выторговали замену смертной казни на 175 лет заключения (по британским законам экстрадировать осужденного в страну, где ему полагается смертная казнь, запрещено).
Однако по счастливому стечению обстоятельств, точнее в связи со сложностями предвыборной гонки у демпартии в США, было принято политическое решение дело против Ассанжа фактически свернуть. Он заключил сделку со следствием, ему засчитали срок пребывания в лондонской тюрьме и выпустили.
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