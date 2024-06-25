Циничный ответ Пентагона: США оправдали убийство детей в Севастополе

Пентагон отреагировал на атаку ВСУ по гражданским в Севастополе

Пентагон оправдал украинскую атаку на пляж в Севастополе, в результате которой погибли гражданские, включая детей. Представитель Пентагона Пэт Райдер сначала заявил, что у США нет информации о жертвах среди мирных жителей, но затем пообещал обсудить это с украинскими властями.

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Он напомнил, что гибель гражданских стала следствием российской спецоперации. Райдер не упомянул о событиях, предшествовавших конфликту, таких как госпереворот на Украине и отказ США предоставить гарантии безопасности России. Об этом сообщает "Царьград".

Это не первый случай, когда Запад оправдывает убийства мирных жителей, как это было ранее с обстрелом Белгорода. В воскресенье ВСУ нанесли удар американскими ракетами по Севастополю, в результате чего погибло трое детей и двое взрослых, более 120 человек получили ранения.