Циничный ответ Пентагона: США оправдали убийство детей в Севастополе

Пентагон оправдал украинскую атаку на пляж в Севастополе, в результате которой погибли гражданские, включая детей. Представитель Пентагона Пэт Райдер сначала заявил, что у США нет информации о жертвах среди мирных жителей, но затем пообещал обсудить это с украинскими властями.

