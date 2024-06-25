Кению охватили массовые протесты

Граждане Кении не рады курсу на подчинение Америке

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В Кении протестующие ворвались в здание парламента, где только что завершилось голосование по проекту бюджета, предусматривающему повышение налогов.

Фото: gallery.imagicity.com by Graham Crumb is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По информации местных СМИ, в результате протестов погибли не менее восьми человек, а более двухсот человек получили ранения. Протестующие считают, что это нововведение нанесёт ущерб экономике и приведёт к увеличению стоимости жизни для местных жителей.

Президент мобилизовал армию, назвал протесты "угрозой конституционному строю" и выразил намерение подавить восстание силой.

Ранее стало известно, что Кения стала "главным союзником США" вне блока НАТО. Однако, по-видимому, проамериканский курс не радует граждан, и "процветания" они не ждут.